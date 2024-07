Paulina Krupińska na Viva! Najpiękniejsi 2014

1 z 10

Kilka dni temu głośno było o zaręczynach Pauliny Krupińskiej. Dwutygodnik "Grazia" poinformował swoich czytelników, że Miss Polonia przyjęła oświadczyny Tadeusza Bachledy-Curusia, a na jej palcu pojawił się przepiękny pierścionek z brylantem. Przypomnijmy: Krupińska zaręczyła się z milionerem? Pochwaliła się pięknym pierścionkiem

Wczoraj Paulina pojawiła się na gali "Viva! Najpiękniejsi 2014" i zachwyciła w czarnej kreacji Bartka Janusza, do której dobrała kolczyki La Marqueuse z czarnych brylantów za bagatela 10 tysięcy złotych. Brylantu zabrakło natomiast na jej palcu - postanowiliśmy zapytać Krupińską, czy faktycznie do zaręczyn doszło. Miss Polonia w rozmowie z AfterParty.pl zdementowała doniesienia "Grazii" i zapewniła, że do żadnych zaręczyn nie doszło.



Z tymi zaręczynami to jest tak, że nikt się o nie mnie nie zapytał, ani mojego chłopaka - nie wiem skąd to powstało i jest to historia wyssana z palca. Ten pierścionek to był pierścionek przy okazji sesji zdjęciowej, którą miałam i była to forma stylizacji (...) Wszystkie informacje proszę kierować bezpośrednio do mnie, wtedy będzie łatwiej, prawda? - skomentowała w rozmowie z nami Paulina.

To chyba dobra wiadomość dla wszystkich, którym piękna Paulina skradła serce. Zobaczcie wideo:

Tak Paulina Krupińska prezentowała się na gali "Viva! Najpiękniejsi 2014":