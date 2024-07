Ewelina Lisowska nie zaśpiewa jednak z Edytą Górniak podczas koncertu w Bydgoszczy! Wokalistka przed chwilą wydała oświadczenie na swoim Facebooku, że mimo szczerych chęci, nie uda jej się spełnić tego marzenia!

Ewelina Lisowska nie zaśpiewa z Edytą Górniak!

Ich duet był zapowiadany od kilku dni. Podczas trasy koncertowej Edyty Górniak "Love 2 Love" na scenie pojawia się mnóstwo zaproszonych przed diwę artystów. Wśród nich m.in. Edyta Bartosiewicz, Glaca, Mietek Szcześniak czy Ewa Farna. Na duet z Eweliną Lisowską czekało więc mnóstwo fanów. Wokalistka wydała w tej sprawie oświadczenie:

Kochani, tak sobie myślę, że niektóre marzenia po prostu nie mogą się spełnić... Czasem na ich drodze staje brak wiary we własne siły, czasem ślepy los, a czasem dziwne, zupełnie nieprzewidziane okoliczności. Tak tez stało się w moim przypadku. Z przykrością informuje, ze niestety nie mogę wystąpić z panią Edyta Górniak w Bydgoszczy... Liczę na łut szczęścia aby los podsuną mi jeszcze możliwość zaśpiewania z Panią Edytą

Koncert miał odbyć się 22.10. Wielbiciele artystek są załamani. Żałujecie?

AKTUALIZACJA

Jak udało nam się dowiedzieć, Ewelina Lisowska nie mogła pojechać na koncert do Bydgoszczy, ponieważ odezwała się do niej produkcja programu "Taniec z Gwiazdami" i poprosiła ją, żeby została w Warszawie. O co chodzi? Okazuje się, że Anna Cieślak jest kontuzjowana i nie może wziąć udziału w kolejnych odcinkach. Z tego powodu do programu została przywrócona Ewelina Lisowska i Tomasz Barański.

Ewelina Lisowska nie zaśpiewa z Edytą Górniak w Bydgoszczy:

