Ewa Wachowicz, Aneta Kręglicka, Bogna Sworowska w sesji dla Vivy!

1 z 9

3 piękne kobiety, które zyskały już sławę, pieniądze. Realizują się zawodowo i prywatnie. Ewa Wachowicz, aneta Kręglicka i Bogna Sworowska wzięły udział w unikalnej sesji nad morzem. Efekty są spektaklularne!

Myślicie czasem o przemijaniu?

Ewa: Chyba nie, ale myślę, że jest to nieodłączny element naszego życia. Nie zamierzam oszukiwać czasu. Mam sobie wstrzyknąć botoks i oszukiwać, że nie mam skończonych 40 lat? Zawsze po sesjach zdjęciowych proszę, żeby mi "nie prasować" zmarszczek.

Aneta: O wiele ważniejszy od tego, czy jestem atrakcyjna, czy nie, jest dla mnie mój syn. Ma 14 lat, wchodzi w wiek dojrzewania. Już myślę o tym, jak to będzie, gdy dorośnie, gdy się zakocha, gdy będzie miał dziecko. Czas płynie nieubłaganie. Tylko że ja się go wcale nie boję.

Bogna: Rzadko o tym myślę! Widzę u siebie zmiany, ale nie przeraża mnie to zupełnie i śmieję się z tego. Nie boję się zmarszczek, bo jestem odważna i mówię o tym, że korzystać trzeba z tego, co daje nam technologia. I nie mówię, że sobie nic nie poprawiam. Ćwiczę, jestem aktywna, mądrze jem... i sporo pracuję. Od momentu, kiedy skończyłam 35 lat, dbam o siebie, inaczej byłabym niemądra. Ważny jest jedynie wybór właściwego specjalisty (prowadzę PR jednej z najlepszych polskich klinik) i opinia prawdziwych przyjaciół, którzy w razie czego w odpowiednim momencie powiedzą: "No, no, no, nie przesadzaj! idziesz w złym kierunku". A ta reszta najważniejsza to rodzina, najbliżsi mi ludzie, uśmiech, radość...

Rozmawiały: Elżbieta Pawełek, Krystyna Pytlakowska, Katarzyna Zwolińska

Zdjęcia Zuza Krajewska/LAF AM

Stylizacja Jola Czaja

Asystent stylisty Paula Szczerkowska

Makijaż Ania Ampulska (makijaż Ewy Wachowicz), Wilson/Warsaw Creatives

Fryzury: Piotr Wasiński/Van Dorsen Talents, Michał Bielecki/Warsaw Creatives

Manikiur Marzena Kanclerska NAIL SPA

Aneta/kolor Revlon 490 URBAN, Ewa i Bogna/kolor Revlon Sheer Nude 004

Scenografia Anna Szczęsna/Witalis

Produkcja sesji Piotr Wojtasik1004359610043596

Zobacz:

Ola Szwed tuż po porodzie już ćwiczy

Wendzikowska pokazała śliczne zdjęcie z córką

Cichopek zazdrości Herbuś roli