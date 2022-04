Agnieszka Kaczorowska zachwyca podczas seksownej sesji zdjęciowej. Nowe zdjęcia paparazzi

Agnieszka Kaczorowska wzięła udział w kampanii polskiej marki obuwniczej. Za występ w reklamie butów tancerka i aktorka zarobiła ogromną sumę pieniędzy. Jak podaje "Fakt" mowa o kwocie rzędu 65 tysięcy złotych. Kaczorowska to obecnie jedno z najgorętszy nazwisk w polskim show-biznesie. Pojawiły się nawet już plotki, że sukces uderzył Agnieszce Kaczorowskiej i zaczęła gwiazdorzyć - ale menadżerka gwiazdy szybko to zdementowała. Młodziutka gwiazda cieszy się coraz większa popularnością, a co za tym idzie, jej wartość na rynku reklamowym rośnie. To pierwszy tak duży kontrakt reklamowy Agnieszki Kaczorowskiej, lecz jesteśmy przekonani, że na pewno nie ostatni. Aktorka serialu "Klan" oraz tancerka programu "Taniec z gwiazdami" niedawno wzięła udział w rewelacyjnej sesji zdjęciowej dla magazynu "Party Style" . Agnieszka pokazała się w różnych wcieleniach, prezentując najmodniejsze makijaże na tegoroczną jesień. Ta sesja Agnieszki Kaczorowskiej pokazałają w zupełnie innej stylizacji. Razem z Łukaszem Kadziewiczem są najgorętszą parą tej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na co dzień Agnieszka Kaczorowska lubi dziewczęcy styl.