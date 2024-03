Córeczka Lil Masti niedawno skończyła pół roku, a teraz dumna mama pochwaliła się kadrami z sesji zdjęciowej w nietypowej lokalizacji. Nie wszyscy rodzice zdecydowaliby się na taki krok! Fani jednak są pod wrażeniem. Zobaczcie, o co chodzi.

Lil Masti z mężem i córką wypoczywają w Dubaju

Aniela Woźniakowska, znana szerzej w sieci jako Lil Masti, nie ukrywa, że macierzyństwo to istne spełnienie jej marzeń. Teraz razem z mężem i córeczką, Arią, wybrała się na wakacje do Dubaju, a cały pobyt na bieżąco relacjonuje w mediach społecznościowych.

To, co z pewnością zapadnie w pamięć rodziny na długo, to - oprócz pięknych widoków i futurystycznych budynków - sesja zdjęciowa, na którą zdecydowali się Aniela i Tomasz Woźniakowscy.

Rodzina to największa siła. Dziękujemy za piękną sesję z panoramą na Dubai Marina. Piękna pamiątka z wyjazdu! - zachwyca się Lil Masti.

Fani zdecydowanie podzielili zdanie Lil Masti i pod ujęciami z sesji pozostawili moc pozytywnych komentarzy:

Macierzyństwo dodaje Tobie uroku, bez dwóch zdań! Jesteś po prostu urocza. Urocza jako kobieta i mama

Aniela, nigdy w życiu nie wyglądałaś lepiej. Jesteś jak bomba atomowa która poraża szczęściem.

Piękne zdjęcia

Przepiękna sesja

To, co szczególnie doceniają fani, to fakt, że Lil Masti pokazuje macierzyństwo i życie rodzinne bez zbędnego lukru, a z niepohamowaną radością i entuzjazmem:

Chyba pierwsza influ, która pokazuje życie jakim jest. Poród, macierzyństwo..to jak kobieta się zmienia. W dzisiejszych czasach rzadkość. Cudowna z was rodzina. Samych wspaniałości dla was

A Wam, jak podobają się najnowsze zdjęcia Anieli Woźniakowskiej?

