Małżeństwo aktorów, jakie stworzyli Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński, doczekali się dwójki dzieci. Artyści są rodzicami Zofii i Antoniego. Gwiazdy regularnie dzielą się z fanami rodzinnymi kadrami za pośrednictwem mediów społecznościowych i nie unikają tematu rodzicielstwa. W maju para świętowała 12. urodziny córki. Fani zauważyli, że Zosia jest niemal kopią swojej mamy. W rozmowie z naszym reporterem Alżbeta Lenska powiedziała, co myśli o uderzającym podobieństwie.

Alżbeta Lenska o szybkim dojrzewaniu córki

W czerwcu Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński pojawili się na letniej imprezie "PodziWIANKI". Aktorka zachwyciła wszystkich błękitną sukienką i fantazyjnym wiankiem ze świeżych kwiatów, który idealnie dopełniał jej stylizację. Przy okazji para zgodziła się na rozmowę z naszym reporterem. Rodzice zapytani o duże podobieństwo córki do Alżbety Lenskiej stwierdzili, że również są do siebie podobni, przez co początkowo myślano, że są rodzeństwem.

My też jesteśmy bardzo podobni. Zawsze jak na początku pojawialiśmy się na imprezach, to myśleli, że brat i siostra — powiedziała Alżbeta Lenska.

W dalszej części rozmowy aktorka przyznała, że choć jej córka skończyła dopiero 12 lat, to wygląda bardzo dojrzale. Alżbeta Lenska zdaje sobie sprawę, że Zosia zaczyna dojrzewać, a jej uroda prawdopodobnie będzie rozkwitała. Artystka jednak wyraziła nadzieję, że dziewczyna będzie kierowała się przede wszystkim głową.

Córka bardzo wygląda dojrzale jak na swój wiek. Ma dopiero 12 lat, a wygląda niesamowicie przepięknie już. To bardzo miłe słowa. Ale mam nadzieję, że w głowie mądrość zostaje. [...] Już dorasta, idzie w kobiecość — zdradziła Alżbeta Lenska.

Czy trudno wychowuje się dojrzewające dzieci w obecnych czasach? Jakie podejście Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński mają do aktywności w mediach społecznościowych ich pociech? Mają sposób, żeby zmusić Zosię i Antka do ruchu? Dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.