Adele w stylizacjach wartych fortunę w sesji dla brytyjskiego magazynu!

Znana marka mody Jacquemus postanowiła zrobić pełną sesję zdjęciową swojej najnowszej kolekcji na sezon wiosna/lato 2020... w domu! Pandemia koronawirusa sprowokowała dom mody do podjęcia próby eksperymentu. Simon Porte Jacquemus za pomocą FaceTime'a razem z modelką Bellą Hadid i aktorką Barbie Ferreira (możecie ją znać z serialu "Euforia") stworzył sesję zdjęciową " Jacquemus At Home" - to pierwsza taka kampania zrobiona w całości w warunkach domowych. Zobacz także: Anna Lewandowska z torebką za prawie 10 tysięcy złotych! To najgorętszy model sezonu Jak wyglądała taka sesja? Pomysł był bardzo prosty - fotograf Pierre-Ange Carlotti robił zdjęcia Belli i Barbie na odległośc, używając do tego aplikacji FaceTime. A co z makijażem i fryzurą? Bella i Barbie były zdane tylko na siebie - zrobiły wszystko same! Efekty sesji zobaczycie poniżej. Co sądzicie o takim odważnym pomyśle? Naszym zdaniem, ta sesja to dowód na to, że projektanci potrafią wykazać się nieograniczoną kreatywnością, nawet w czasie pandemii. W sesji modowej w całości wykonanej w domu dla marki wzięła udział również Barbie Ferreira. Możecie ją znać z serialu "Euforia".