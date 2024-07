Katarzyna Cichopek od dawna zbiera doświadczenie aktorskie, zarówno w serialu, jak i na deskach teatru. Jednak to nie zaspokaja jej ambicji. Marzy o czymś więcej. Teraz inspiracją dla niej jest koleżanka po fachu - Edyta Herbuś, która ma za sobą udany debiut teatralny, który ma być jej trampoliną do kariery w teatrze. Edyta nie tylko zadbała o doskonałe przygotowanie do roli, ale także o doskonałą promocję. O swoim debiucie chętnie i często odpowiadała w mediach, dzięki czemu zyskała rozgłos, który być może zapracuje na zmianę postrzegania jej osoby. Chce by patrzeć na nią nie tylko jako na utalentowaną tancerkę, lecz teraz także jako na aktorkę. Zobacz też: Korwin Piotrowska zachwycona Herbuś: Szok i niedowierzanie

I choć Cichopek ciągle dostaje mnóstwo propozycji zawodowych, celebrytka wciąż poszukuje czegoś więcej:

Kasia nie narzeka na brak zajęć, po sezonie wakacyjnym wraca na plan serialu i do teatru. Szykuje się też nowa reklama zabawki. Program Twój Puls też cieszył się dużą oglądalnością, czekamy na decyzję w sprawie kolejnego sezonu - powiedziała menedżerka aktorki, Aldona Wleklak, w rozmowie z "Faktem"

Jednak Cichopek chce czegoś więcej! Marzy o przełomie, jakie dokonała Edyta:

Edyta skupiła się ostatnio na teatrze i wyszła na tym doskonale. Ludzie zaczynają ją coraz poważniej traktować jako aktorkę. Kasia widzi w tym szansę dla siebie i ma nadzieję, że jej wysiłek włożony w pracę w teatrze przyniesie podobne skutki. Marzy o przełomowej roli, która wyjmie ją z szufladki i pozwolić tak jak Herbuś, zerwać z dotychczasowym wizerunkiem - zdradziła w tabloidzie osoba z otoczenia gwiazdy.

Myślicie, że jej się to uda?

