Ewa Minge do tej pory odnosiła sukcesy przede wszystkim jako projektantka ubrań. Jej ostatnią kolekcją zaprezentowaną na Paris Fashion Week zachwycili się znawcy na całym świecie. W jednym z wywiadów mówiła wówczas, że poprzez swój sukces chce promować Polskę za granicą. Zobacz: Ewa Minge o Polakach: "Nie zostaliśmy stworzeni tylko do sprzątania i przepychania rur"

Okazuje się, że Minge ma już pomysł na kolejny biznes. W rozmowie z Newseria.pl zdradziła, że razem ze swoim partnerem stworzy kolekcję diamentowej biżuterii.

Kobiety kochają diamenty. Potwierdzam, że następna linia z grupy dóbr luksusowych, która wejdzie na rynek, to Eva Minge Black Butterfly. Ważne jest, aby w pewnym wieku znaleźć wspólną płaszczyznę, pasje, zainteresowania. Ważne, by móc dzielić z partnerem emocje. Te na co dzień, nie tylko te od święta. Całe życie emocje przynosiłam z pracy do domu. Nie problemy, tylko radość tworzenia. Teraz mam kogoś, z kim mogę dzielić te emocje.