Wydarzeniem czwartku w Warszawie był pokaz najnowszej kolekcji Ewy Minge. Projektantka jest w branży modowej od lat, dlatego na jej pokazie pojawiło się wiele gwiazd. Nam po pokazie udało się porozmawiać z Ewą. Projektantka opowiedziała o ciężkiej chorobie nowotworowej, którą przeszła jakiś czas temu.

"Przeszłam ciężką chorobę i bliskie mi osoby też chorowały. Napisałam to w swojej autobiografii, że śmierć wybrała mnie na koleżankę i gdy ktoś z moich przyjaciół musi umrzeć to robi to na moich rękach. Ja tego raka się w ogóle nie boję, bo wiem, że można to zwalczyć. Ja nie boję się śmierci, bałam się przez ostatnie lata, gdy wisiał nade mną wyrok. Myślałam, co będzie z moimi synami, jak mnie zabraknie", powiedziała nam Ewa Minge.