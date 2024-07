Ślub Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka Staraka to z pewnością największe wydarzenie w polskim show-biznesie w tym roku. Głos w sprawie wesela gorącej pary postanowiła zabrać Ewa Minge, która obserwuje młode małżeństwo i emocje, jakie wzbudzają (zobacz: Przygotowania do ślubu krok po kroku). Co napisała słynna projektantka?

Ewa Minge zachwala Agnieszkę Szulim i Piotra Woźniaka Staraka

Ewa Minge doskonale wie, jak niektórzy internauci potrafią być okrutni w swoich ocenach. Jest zagorzałą przeciwniczką hejtu w sieci, dlatego staje w obronie Agnieszki i Piotra, których uważa za bardzo udaną parę. Nie potrafi zrozumieć, dlaczego niektórzy zarzucają prezenterce to, że wyszła za Piotra dla pieniędzy. Szulim jest przecież jedną z największych gwiazd telewizji w Polsce, o czym świadczy chociażby jej ostatni kontrakt:

Już raz zabrałam głos w sprawie Agnieszki Szulim i Piotra Staraka . Winą (już ) męża Agnieszki jest jego majątek ,wiek i wzrost .....takie wnioski można wyciągnąć przeglądając internetowe szambo na ten temat . Nie lubie nurzać sie w szambie ale czasem pływam żeby sprawdzić mechanizmy społeczne ...tak z ciekawości . Jestesmy podatni na to co nam sie wlewa i jak stado baranów beczymy wymyśloną historie wtórując jej twórcy . Osobiście cieszę się zawsze cudzym szczęściem . Kolejny raz wiec przedstawię swoj punkt widzenia . Piotr ma kasę i ....wspaniałe ! Agnieszka jest samowystarczalna na dobrym poziomie ale dlaczego ma mieć problemy z powodu majątku męża ? Czy to przestępstwo ,ze bedzie rozpieszczana jak księżniczka z bajki ? Ja bym osobiście chciała ????????. Pieniądze to atut i przestańmy tylko z tego powodu ,ze mamy mniej linczować tych ,którzy mają więcej . Majątek nie stanowi o człowieczeństwie ale o człowieku moze - pisze Ewa Minge (pis. oryginalna).

Ewa Minge uważa, że Agnieszka Szulim trafiła na doskonałego męża:

Agnieszka ma fantastycznego mężczyznę u boku ,który zagwarantuje jej to czego kazda kobieta potrzebuje .....poczucie bezpieczenstwa ,stabilizacje ,fajne ,ciekawe zycie i święty spokój od zmagań ,których żadna z nas nie lubi . Nie kazda z nas dostaje taki los na loterii ale ja osobiście bardzo się cieszę z jej wygranej i życzę młodej parze ,by każdy kolejny ich dzień był tym z marzeń i żeby żyli długo i szcześliwie . Co do wieku to.....nawet szkoda mowić ...żadna różnica . Dojrzali ,świadomi ludzie i bardzo szczęśliwi .

Trudno nie zgodzić się z Ewą Minge!

Poniżej cały wpis Ewy Minge na temat ślubu Agnieszki Szulim.

Agnieszka Szulim i Piotr Woźniak Starak wyglądali obłędnie podczas ślubu!

