Czy Ewa i Marek Bukowscy rozstali się? Tę informację potwierdzają znajomi pary i pracownicy z planu serialu, w którym gra Bukowski. Ewa i Marek byli małżeństwem przez ponad 20 lat - ślub wzięli jako studenci w trakcie przerwy między zajęciami na krakowskiej PWST. Dlaczego więc postanowili się rozstać? To dziwi, ponieważ nic nie wskazywało na to, że para przeżywa jakikolwiek kryzys. Kiedy pojawiły się pierwsze informację o rozstaniu Ewy i Marka Bukowskich, mało kto w to wierzył.

Ewa i Marek Bukowscy przez lata uchodzili za jedną z najzgodniejszych par w polskich showbiznesie. W wywiadach opowiadali o tym, dlaczego tyle lat chcą być ze sobą. Gdy w 2014 r. aktor został zatrzymany przez policję, a po rewizji w jego jeepie znaleziono nielegalne substancje, Ewa stała przy mężu, wierząc w jego niewinność I słusznie - sprawę umorzono. Problem w małżeństwie pojawił się znacznie później. O co chodzi?

Pod koniec zeszłego roku Marek Bukowski dołączył do obsady popularnego serialu "Przyjaciółki", który nadawany jest na antenie stacji Polsat. To wtedy wówczas małżonkowie zaczęli odsuwać się od siebie. Czyżby ktoś z obsady serialu zawrócił Bukowskiemu w głowie?

– Na planie zaiskrzyło między nim a jedną z aktorek. Chemia była wyczuwalna na odległość! – wyjawia osoba z produkcji serialu.

Czy to oznacza, że para podjęła już decyzję o rozwodzie i nie będą walczyć o swoją miłość? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Party".