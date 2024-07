Dzisiaj odbył się pierwszy casting do 4. edycji "X-Factor". Na planie pojawili się wszyscy jurorzy, a wśród nich największa niespodzianka tego sezonu - Ewa Farna. Piosenkarka oficjalnie przed świętami Bożego Narodzenia dołączyła do gremium ekspertów. Z pewnością obecność Ewy będzie sporą niespodzianką.

Gwiazda na planie świetnie dogadywała się z pozostałymi jurorami i nie ukrywała swojej słabości do Kuby Wojewódzkiego, którego jest wierną fanką. Kilka ciepłych słów na temat Farnej powiedziała Tatiana Okupnik w rozmowie z tvn.pl.

- Zobaczymy jak te siły będą się rozkładały, czy będziemy częściej podobnie oceniały uczestników, czy też nie. Na pewno doda to nowej energii i takiego kopa energetycznego, co z tego co zaobserwowałam to Ewa jest nieokiełznaną dziewczyną, bardzo żywiołową i mam nadzieję, że to się przełoży na to co będzie się działo między nami, przy stole.