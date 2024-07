Ewa Farna ostatnio jest bardzo zapracowana. Sesja na studiach, koncerty i nagrania do czeskiego talent show "SuperStar", w którym zasiada za stołem jurorskim sprawiają, że gwiazda ma nie wiele czasu na przyjemności. Jak się okazało w terminarzu artystki pojawiły się nowe perspektywy rozwoju kariery. Tuż po zdaniu wszystkich egzaminów wylatuje do Stanów, gdzie odwiedzi m.in. Nowy Jork.

Wokalistka leci na 5 dniowe tournee po Ameryce, które przepełnione będzie spotkaniami z tamtejszą Polonią, jak i mniejszością czeską. Gwiazda swoimi planami na najbliższe kilkanaście dni podzieliła się przy pomocy Facebooka (pisownia oryginalna):

- O jak mi dobrze:-). W pociagu do Pragi na koncert, potem powrot do Wawy na nastepny egzamin.. I..?! Odlatuje do Stanow!!! W Nowym Jorku dwa koncerty, oraz meetingi ustalajace termin trasy koncertowej w USA. Nie nie nie staram sie siegnac utopijnych, "impossible" celow typu podbijanie Ameryki. Ja jade zagrac dla mniejszosci narodowych. Co prawda tylko 5 dni, ale wreszcie zobacze Ameryke- juchuu! Zabieram brata i wrzucam dla Was foty;-)))! A z US prosto do studia nagrywac piosnki na plyte! Yeeeah, dzieje sie;-)