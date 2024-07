Ewa Farna objada się podczas trasy koncertowej słodyczami? Tak można by wnioskować z jednego z wpisów wokalistki i zdjęcia, na którym są same słodycze. Ale Farna wcale nie jada tylko żelków i czekoladek. Dieta Ewy Farnej i jej ulubione danie to... sałatka z arbuza! Podała też przepis na nią. Uwaga, jeśli Wam nie smakuje, to... jak mówi wokalistka - musicie być w ciąży! :)

Reklama

Dieta Ewy Farnej

Widze, ze moje zdjecie z slodyczami juz hula w mediach plotkarskich. Moi fani!! Sami mnie do tego wsadziliscie!;-D A drogie media, dla informacji, od fanow na Zlocie dostalam tez przepisy od Ani Lewandowskiej wiec jest rownowaga!;-D Jak obiecywalam Wam na Zlocie, ujawniam przepis na to co naprawde lubie i jadam , zabieram w podroze! Zarabista salatka z arbuzem- moze brzmic dziwnawo, ale jest nieziemsko. Kroimy ???? w kostki, dodajemy swieza miete oraz swieza kolendre.

Dodajemy lekko pokrojone orzeszki keszu oraz w sam raz sosu hoisin. Mozna go kupic, ale lepszy oczywiscie domowy!

Sos hoisin:

- Maslo z orzechow arachidowych (100% rozmiksowanych orzechow, bez dodanych tluszczow)

- sos sojowy

- miod

- ocet winny

- olej sezamowy (trozeczke!)

- sos rybny Smacznego!!!!

P.S. Jezeli dla Was nie smaczne to albo zle pomiary dodatkow, albo jestescie w ciazy;-D. (pisownia oryg.)

Ewa Farna pokazała nawet jak się tą sałatką zajada.

Zobacz: Dwa pomysły na sylwestrowe sałatki

Zobacz także

Hmmm sos rybny i arbuz? Tego trzeba spróbować, żeby ocenić czy jest dobre! Myślicie, że to dzięki takiej sałatce Ewa Farna utrzymuje szczupłą sylwetkę? Podoba Wam się takie danie?

Zobacz także: Ewa Farna zwolniła męża Haliny Młynkovej po 10 latach! Dlaczego?

Ewa Farna od jakiegoś czasu trzyma linię i świetnie wygląda.

Reklama

Czy Ewa Farna powinna jeszcze schudnąć?