1 z 10

Przed Ewą Chodakowską nowe wyzwanie. Już we wtorek najpopularniejsza trenerka w Polsce zadebiutuje na wybiegu w pokazie marki La Mania. Sportsmenka nie robi tego, aby zyskać jeszcze większy rozgłos, tylko aby nagłośnić akcję zbiórki pieniędzy na rehabilitację Beaty Jałochy.

Zobacz: Dlaczego Przetakiewicz zatrudniła Chodakowską? Znamy szczegóły

Udział Ewy w wydarzeniu od kilku tygodni wzbudza sporo emocji. Jednak Ewa wcale nie przejmuje się krytyką. Aby odciąć się na chwile od medialnego zgiełku związanego z pokazem, który ma być wydarzeniem sezonu trenerka udała się na Podkarpacie, aby złapać dystans i się wyciszyć.

W towarzystwie narzeczonego medytuje i oczywiście pracuje nad formą. Chodakowska doskonale wie, że jak pojawi się na wybiegu, oczy wszystkich gości będą skierowane na nią a jej zdjęcia na drugi dzień pojawią się we wszystkich serwisach internetowych. Ewa napisała również na swoim Facebooku, że wraca we wtorek z niespodziankami. Ciekawe, co takiego przygotowała.

Zobacz: Przetakiewicz i Chodakowska: Dzięki nam kobieta może poczuć się szczęśliwa