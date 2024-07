Myślicie, że Ewa Chodakowska jest w Dubaju? Już nie, bo był to tylko przystanek przed innym egzotycznym miejscem. Ewa Chodakowska i jej mąż Lefteris są teraz na Bali! Co tam robią? Okazuje się, że trenerka z mężem są gośćmi specjalnymi wyjazdu sportowego na Bali "Bali fitness weekend z Ewą Chodakowską". Co będzie w programie?

Ewa i Lefteris będą prowadzić poranne treningi, będzie też specjalna impreza halloweenowa z ich udziałem, oraz treningi surfowania, coctail party i wspólne zwiedzanie wyspy i pobliskich pięknych miejsc. W cenie wyjazdu jest spa, zwiedzanie i wiele innych atrakcji. Jaki jest jego koszt? Blisko 9 tys. zł! Niedawno Ewa ruszyła też ze swoimi treningami po Polsce. Jeździła też do Japonii, USA czy Londynu. Teraz czas na... Bali :). Ewa bardzo entuzjastycznie komentuje wyjazd:

Dzisiaj wysiadłam z samolotu, wzięłam głęboki wdech i zasmakowałam tego egzotycznego i wilgotnego powietrza.. Jestem . Kolejna wyprawa na mapie marzeń "odhaczona". Nigdy nie wiedziałam, kiedy to nastąpi, ale od zawsze byłam w 100% pewna że kiedyś tutaj przylecę.

I namawia fanki do spełniania marzeń, daje im nawet instrukcję, jak to zrobić:

7. Nie pozwól aby cokolwiek lub ktokolwiek stanął ci na drodze - przede wszystkim zadbaj o to żeby Twój umysł nie był jedną z przeszkód‼‼

6. Przed tobą ogrom pracy – nikt nie mówił że będzie łatwo.. Ale pamiętaj że każdy kolejny krok przybliży się do celu..

3. Upewnij się że naprawdę tego chcesz wyobraź sobie jak będziesz się czuć, kiedy to osiągniesz.. Dotyczy to wszystkich pragnień – zarówno tych małych jak i tych odległych w czasie..

Najwyższa pora, żebyś i Ty zabrała się za swoje marzenia.. Mam na to sposób

Pod wpisem pojawiły się różne komentarze, także nieco sceptyczne:

Łatwo powiedzieć, gorzej wykonać. Pomieszkaj kilka lat na prowincji, gdzie pracy nie ma, chyba, że u kogoś bogatego, jako sprzątaczka. Od 5 lat chcę być niezależna finansowo od męża, marzę o tym i szukam pracy. I co z tego, skoro jej nie mam. Ruszyłam już wszystkie znajomości, CV wysłałam tysiąc razy. Mnie nie stać na wakacje nad polskim morzem, o Bali wolę nawet nie myśleć. Ewa, nie zawsze chcieć, to móc.

Chcieć to móc - zgadzacie się z tym?

Zobacz także

Zobacz: Ewa Chodakowska otwiera nowe studio fitness?

Ewa Chodakowska z mężem na nocnym zwiedzaniu Dubaju.

One night in Dubai with my best team partner ❤️❤️❤️ with @kavoukis #hubby #couple #date #good #time #love #happiness ????????

A photo posted by Ewa Chodakowska Fitness Expert (@chodakowskaewa) on Oct 26, 2015 at 9:25pm PDT