Ewa Chodakowska, niczym gwiazda rocka, rusza w trasę! Tylko, że treningową :).

Chodakowska razem ze swoim teamem trenerów i specjalistów odwiedzi 17 miast w Polsce i będzie wyciskać z nas siódme poty. A wszystko dla zdrowia! Będą to ogólnopolskie warsztaty fitness, które zaczną się już w najbliższą sobotę 24 października w warszawskiej Hali Szermierczej i potrwają do maja 2016 roku.

Cena biletu to 100 zł. Dużo? Ale zobaczcie, co wchodzi w cenę! Warsztat trwa aż 5 godzin i będziecie mogli wziąć udział w treningach: z Ewą Chodakowską, Patrykiem Rożnieckim (Dance), Lefterisem Kavoukisem, Maciejem Jopkiem (Zumba), Tomaszem Choińskim. Do tego spotkanie z dietetykiem Studia Be Active.

BE ACTIVE TOUR powered by SANTE zaczyna się już w tę sobotę.

