Ewa Chodakowska to prawdziwa sensacja polskiego show-biznesu. Ukoronowaniem jej drogi na szczyt jest obszerna sesja okładkowa i wywiad w nowej "Vivie!". Gwiazda opowiedziała w nim m.in. o swoim ukochanym. Przypomnijmy: Ewa Chodakowska opowiedziała o swojej wielkiej miłości

Zakochani mieszkają obecnie w Warszawie, choć nie było tak zawsze - początkowo Chodakowska po przyjeździe z Grecji była tutaj sama, ale Lefteris dołączył do niej wkrótce potem, gdy życie zawodowe Ewy rozkwitło w stolicy. Celebrytka przyznaje, że myślą z narzeczonym o ślubie i... dzieciach.



Na ślub szykujemy się już wkrótce. A co do dzieci, to nasz najpiękniejszy plan, ale musimy poczekać jeszcze parę lat - wyznała w wywiadzie dla "Vivy!".

Chodakowska przyznała też, że choć rodzina Lefterisa przyjęła ją z otwartymi ramionami to w momencie, gdy postanowiła wyjechać z Grecji, nie do końca przypadło im to do gustu. Na szczęście z czasem zauważyli, że była to dobra decyzja i teraz bardzo jej kibicują:



Rodzice Lefterisa pokochali mnie, nazwali swoją córką. Problem pojawił się dopiero, kiedy postanowiłam wrócić do Polski, zostawiając Lefterisa w Atenach. Usłyszałam wtedy od jego mamy, że kobieta która kocha swojego mężczyznę, nigdy nie wyjeżdża. Moje tłumaczenia na nic się zdały. Tylko czas mógł pokazać, że nasze rozstanie nie wynika z braku miłości, lecz z potrzeby podążania własną drogą - dodaje.

Jeśli Ewa Chodakowska zdecyduje się na ślub to jesteśmy pewni, że będzie to kolejna uroczystość, obok której nikt nie przejdzie obojętnie. Myślicie, że już wkrótce zobaczymy ją w sukni ślubnej?

