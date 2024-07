Ewa Chodakowska zabiera Lefterisa Kavoukisa do Pragi na European Poker Tour! Mąż trenerki jest wielkim fanem pokera, dlatego gwiazda chciała mu zrobić przyjemność. Będzie też doskonała okazja, aby spędzić razem czas.

Ewa Chodakowska przygotowała dla męża niespodziankę

Zakochani dużo razem podróżują, ale głównie ze względu na obowiązki zawodowe i treningi w różnych częściach kraju, a czasem w Europie. Wyjazd do Pragi na European Poker Tour to z pewnością niezwykłe przeżycie dla Lefterisa i Ewy. 12. edycja turnieju trwa od 5-12 grudnia, ale nie będą mogli zostać w Czechach do końca imprezy - muszą wracać do Warszawy. W Pradze Ewa i Lefteris zaplanowali zwiedzanie i świąteczne zakupy:

Lefteris pewnie spróbuje swoich sił w pokera, ale razem z Ewą zaplanowali też zwiedzanie Pragi, w której już będzie czuć świąteczną atmosferę, i zakup upominków - zdradziła "Party" znajoma gwiazdy.

Ciekawe czy Ewa skusi się na partię pokera?

Zobacz: Ewa Chodakowska pojechała z mężem do Dubaju, ale to tylko przystanek przed... Bali. „Spełniam swoje marzenia”​

