To on zaproponował Evie, aby ślub wzięli w jego rodzinnym Paryżu. Około południa Tony już czekał na Evę w urzędzie nieopadal katedry Notre Dame. Gwiazda „Gotowych na wszystko” pojawiła się na placu przed katedrą w różowej sukni Chanel. Była roześmiana i wesoło machała do zebranych fanów. Nazajutrz w sobotę małżonkowie razem z 250 zaproszonymi gośćmi, wśród których znalazły się takie gwiazdy jak Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas, Jessica Alba, Felicity Huffman, Teri Hatcher i Nicollette Sheridan, wspólnie udali się do jednego z najpiękniejszych paryskich kościołów Saint Germain l’Auxerrois naprzeciwko Luwru. Tam Tony podarował Evie obrączkę z białego złota wysadzaną diamentami. „Tony jest mężczyzną mego życia. Jestem szczęśliwa, że mogłam zostać jego żoną”, wyznała Eva. Przyjęcie weselne odbyło się w Chateau de Vaux le Vicomte, XVII-wiecznym pałacu pod Paryżem. Goście bawili się do rana, a nazajutrz rano małżonkowie wyjechali na miesiąc miodowy na Karaiby.

Redaguje Iza Bartosz