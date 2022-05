Joanna Kulig, Eva Longoria i Julianne Moore na otwarciu 75. Festiwalu Filmowego w Cannes! ZDJĘCIA

Podczas ceremonii otwarcia festiwalu w Cannes odbyła się premiera filmu „Annette”. Największe gwiazdy świata filmu zaprezentowały się w zachwycających kreacjach i na czerwonym dywanie po raz pierwszy od wielu lat zapanowała moda na naturalny look. Jedna z celebrytek zdecydowała się wykorzystać święto kina, o którym pisze cały świat i na schodach zapozowała tak, że zaprezentowała fotoreporterom swój nagi biust. Trzeba przyznać, że udało jej się przyciągnąć uwagę mediów! To pierwszy skandal podczas tegorocznego festiwalu w Cannes 2021! Celebrytka pokazała nagi biust na festiwalu w Cannes 2021 Festiwale filmowe to nie tylko święto kina, ale i mody. Od lat gwiazdy na czerwonym dywanie prezentują odważne kreacje, o których potem rozpisują się media na całym świecie. Co roku nie brakuje też modowych wpadek i zaskakujących kreacji. Na tegorocznym festiwalu nie mogło być inaczej! Jedna z celebrytek pojawiła się na święcie kina w beżowo-złotej dwuczęsciowej kreacji z obszerną spódnicą i krótkim topem w roli głównej. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, w końcu w tym sezonie crop topy to prawdziwy hit, gdyby nie fakt, że kobieta na czerwonym dywanie pozowała z tak uniesioną ręką, że wszyscy mogli zobaczyć jej nagi biust. Zobacz także: Największe gwiazdy na ceremonii otwarcia Cannes 2021: Jodie Foster, Bella Hadid i Andie MacDowell Ta sytuacja wywołała niemałe kontrowersje i w sieci pojawiły się sugestie, że celebrytka w ten sposób chciała zostać zauważona. Czy cel został osiągnięty? Niestety, żadna z agencji, która robiła jej zdjęcia, nadal nie zna jej imienia i nazwiska... Skandale to nieodłączny element festiwali filmowych. Najczęściej są to kontrowersyjne stylizacje czy wypowiedzi. Podczas święta kina w Cannes już pierwszego dnia nie...