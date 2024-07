Eva Longoria w 2011 roku rozwiodła się z koszykarzem Tonym Parkerem. Choć od rozstania pary minęło już sporo czasu, w niedawnym wywiadzie aktorka przyznała, że kosztowało ją to wiele nerwów i przede wszystkim zdrowia. W trakcie talk-show "The Dr. Oz Show", Longoria wyznała, że przypłaciła rozwód depresją, miała też zaburzenia w żywieniu.

Nic nie jadłam. Miałam depresję, byłam smutna. Moją jedyną pozycją w codziennej diecie była kawa. Jak na ironię, ludzie powtarzali, że wyglądam świetnie, a ja wcale się tak nie czułam, nie miałam energii na nic - powiedziała.

Spadek wagi wiązał się również z niedoborem witamin ważnych dla organizmu, co wykazały badania krwi, którym wkrótce potem poddała się Longoria. Skłoniło ją to do zmiany nawyków żywieniowych:

Przez trzy miesiące byłam na diecie bezcukrowej. I nagle miałam więcej energii niż kiedykolwiek. Jedzenie zaczęło mi bardziej smakować

Jak widać, gwiazdy to też ludzie i dramatyczne chwile mogą się również odbić i na ich zdrowie. Eva już wróciła do pełni formy i znów czaruje na czerwonych dywanach.

