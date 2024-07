Jann podbił serca fanów Eurowizji swoim talentem, charyzmą, fantastycznym utworem i genialnym występem na żywo. Jak jednak wiadomo, ku niezadowoleniu tysięcy fanów, młodemu wokaliście nie udało się jednak wygrać preselekcji. Czy w przyszłym roku Jann będzie chciał poprawić ten wynik? Zobaczcie, co zdradził przed naszą kamerą!

Eurowizja 2023: Jann wystąpi w przyszłym preselekcjach?

Wokół polskich preselekcji do Eurowizji 2023 wciąż jest wiele emocji. Jak wiadomo, reprezentantką naszego kraju na Eurowizję 2023 została Blanka z utworem "Solo", a Jann, faworyt widzów, zajął drugie miejsce. Gdyby wyniki zależały tylko od widzów, to właśnie on zostałby naszym reprezentantem (Jann zdobył trzy razy więcej głosów SMS niż Blanka). Nic więc dziwnego, że w sieci do teraz trwa burza wokół wyników polskich preselekcji.

Tuż po zakończonym konkursie mieliśmy okazję porozmawiać z Jannem. Zapytaliśmy go, czy już myśli o tym, aby spróbować swoich sił w kolejnych preselekcjach.

- Nie wiem. Na razie jest "na gorąco", mam jeszcze cały rok. Zobaczymy, co przez ten rok się wydarzy - powiedział Jann przed naszą kamerą.

Młody artysta zdradził nam również swoje muzyczne plany na najbliższy czas. Posłuchajcie naszej rozmowy z Jannem - wszystkiego dowiecie się z wideo powyżej.

