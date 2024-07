Grzegorz Krychowiak i Łukasz Fabiański najlepszymi polskimi piłkarzami na Euro 2016! "The Guardian" opublikował listę jedenastu najlepszych piłkarzy ze wszystkich drużyn biorących udział w turnieju. Wśród nich właśnie dwóch Polaków. Według brytyjskiego dziennika, na wyróżnienie zasłużyli bramkarz - Łukasz Fabiański i pomocnik - Grzegorz Krychowiak. Ten drugi mocno skorzystał na Euro 2016, ponieważ tuż po zakończeniu przygody polskiej reprezentacji został wykupiony za 45 milionów euro przez francuski klub Paris Saint-Germain.

Reklama

Teraz Polska ma powody do dumy i to podwójne! Wśród kilkudziesięciu piłkarzy biorących udział w turnieju to właśnie dwaj Polacy zostali dostrzeżeni i docenieni. Zabrakło tam takich nazwisk jak Cristiano Ronaldo czy Garetha Bale'a, który zdobył dla Walijczyków trzy bramki.

Kto jeszcze oprócz Łukasza Fabiańskiego i Grzegorza Krychowiaka znalazł się w jedenastce?

Łukasz Fabiański (Polska)

Zobacz także

Joshua Kimmich (Niemcy)

Giorgio Chiellini (Włochy)

Ragnar Sigurdsson (Islandia)

Raphael Guerreiro (Portugalia)

Grzegorz Krychowiak (Polska)

Ivan Perisić (Chorwacja)

Andres Iniesta (Hiszpania)

Aaron Ramsey (Walia)

Dimitri Payet (Francja)

Antoine Griezmann (Francja)

Grzegorz Krychowiak i Łukasz Fabiański w 11 najlepszych piłkarzy Euro 2016 według "The Guardian"

A jak Anglicy tłumaczą wybór Polaków do zestawienia? Łukasz Fabiański uzyskał taką samą notę (7,25) w rankingu jak inni bramkarze, czyli Gianluigi Buffon i Michael McGovern. Jednak o jego sukcesie zadecydowało coś szczególnego:

Polak miał 20 obron przez cały turniej, McGovern 17, a Buffon siedem – wyjaśniają dziennikarze Guardiana

A co z Grzegorzem Krychowiakiem?

Krychowiak był niezwykle pewnym punktem zespołu. To serce polskiej pomocy, dzięki któremu drużyna dotarła do ćwierćfinału Euro.

Gratulujemy!

Zobacz: Łukasz Fabiański popłakał się na spotkaniu z fanami w rodzinnych Słubicach WIDEO

Łukasz Fabiański w 11 najlepszych piłkarzy Euro 2016 według "The Guardian"

East News

Reklama

W zestawieniu znalazł się też Grzegorz Krychowiak