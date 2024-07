Emma Watson dała się poznać widzom na całym świecie dzięki roli Hermiony w kultowych filmach o przygodach Harry'ego Pottera. Aktorka po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w wieku 11 lat. Przez te wszystkie lata gwiazda bardzo się zmieniła.

Dzisiaj Watson to piękna i seksowna kobieta określana mianem ikony stylu. Dowodem na to jest najnowsza okładka brytyjskiego magazynu "Vogue", na której pojawiła się aktorka. Emma jest zmysłowa, a jednocześnie kobieca i z klasą. Musicie to zobaczyć!

My jesteśmy pod wrażeniem.

Posted by British Vogue on 4 sierpnia 2015

