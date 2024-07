Emma Watson to niezapomniana Hermiona Granger z serii filmów o przygodach Harry'ego Pottera. Aktorka na naszych oczach wyrosła ze słodkiego dziecka w piękną kobietę, która za wszelką cenę stara się odciąć od wykreowanej postaci i w taki sposób dobiera scenariusze, żeby pokazać swoje wszystkie oblicza. Jedno z nich bardzo spodobało się nastolatkom, bowiem zobaczyliśmy gwiazdę w bardzo niegrzecznym wydaniu. Przypomnijmy: Emma Watson rozrabia i ostro imprezuje. Takiej jej nie znaliśmy

Reklama

Nad Watson pojawiły się ostatnio czarne chmury, bowiem jeśli wierzyć zapewnieniom zagranicznych mediów, nielegalnie zatrudniła ona pomoc domową, co zagrożone jest w Wielkiej Brytanii wysoką grzywną. Aktorka zdecydowała się zatrudnić służącą na trzy miesiące podczas których przebywała w Stanach Zjednoczonych. Cały problem polega na tym, ze zatrudniona przez nią kobieta miała jedynie wizę turystyczną do Wielkiej Brytanii, a co za tym idzie - nie miała pozwolenia na pracę.

Urząd imigracyjny już prowadzi postępowanie w tej sprawie, a gwieździe "Harry'ego Pottera" grozi grzywna w wysokości 10 tysięcy funtów.

Zobacz: Emma Watson na spacerze. Nawet bez makijażu wygląda pięknie

Zobacz także

Reklama

Emma Watson w świetnym nastroju: