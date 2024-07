Elżbieta Zapendowska oceniła aktualną sytuację na polskiej scenie muzycznej w rozmowie z gazeta.pl. Jurorka programu "Idol" skomentowała m.in. repertuar Sylwii Grzeszczak oraz Agnieszki Chylińskiej. Obie wokalistki chwali za warunki, jednak przeszkadza jej to, że śpiewają piosenki nieadekwatne poziomem do ich talentu.

Obecnie polską sceną muzyczną rządzą Sylwia Grzeszczak oraz Agnieszka Chylińska. Ich płyty sprzedają się jak świeże bułeczki, a nowe przeboje nuci cała polska. Co o drugiej z nich myśli Zapendowska? Kiedy dziennikarz, Mateusz Witkowski, stwierdził, że Chylińskiej brakuje repertuaru, jurorka "Idola" powiedziała:

Chylińska jest jednak szalenie charakterystyczna i niepodrabialna. A ponad wszystko: prawdziwa. To, o czym śpiewa, jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w jej życiu. Nawet jeżeli przydałby jej się nieco lepszy repertuar - zaznaczę, że nie słyszałam jeszcze jej najnowszej płyty - ma na tyle silną osobowość, że broni się jako artystka - mówi Zapendowska.

Specjalistka od emisji głosu nigdy nie była fanka utworów Sylwii Grzeszczak. Ceni jednak jej wielki talent i muzykalność, twierdząc, że jest wybitną wokalistką:

Sylwia to wybitna wokalistka, osoba szalenie muzykalna. Przykro więc, że wykonuje utwory, które pod względem poziomu nie przystają do jej warunków. W ostatnich latach w polskim popie w ogóle dominowały teksty, które nie dość, że były napisane niepoprawną polszczyzną, to jeszcze opowiadały zazwyczaj o du*ie Maryni... - przekonuje w rozmowie z gazeta.pl.