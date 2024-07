Nową edycję "Idola" zobaczymy wiosną 2017 roku w Polsacie - w sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowego show, w którym Maciej Rock zachęca do wzięcia udziału w castingach do programu. To najprawdopodobniej oznacza, że Maćka ponownie zobaczymy w roli prowadzącego show. Czy ktoś sobie wyobraża ten program bez niego?

"Idol" wraca na antenę! Jest pierwszy zwiastun!

Wszyscy zaś zastanawiają się, kto zasiądzie w jury programu. W naszej sondzie prowadzą: Michał Szpak, Ewelina Lisowska oraz Edyta Górniak. Plotkuje się jednak, że w show zobaczymy Kayah oraz Korę.

Na oficjalne informacje pozostaje nam jeszcze trochę poczekać - nowego "Idola" zobaczymy dopiero na wiosnę. Zaś już niedługo zaczynają się precastingi do programu. Oto terminy:

5 listopada – Gdynia, Hotel Courtyard by Marriott, ul. Jerzego Waszyngtona 19

6 listopada – Poznań, Hotel Novotel Poznań Centrum, pl. Andersa 1

12 listopada – Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, pl. Sławika i Antalla 1

13 listopada – Warszawa, Hotel Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94

26 listopada – Wrocław, Hotel DoubleTree by Hilton, ul. Podwale 84

Czekacie na nowego "Idola"? Zobaczcie zwiastun!

"Idol" wraca na antenę!

Czy Maciej Rock znów poprowadzi "Idola"?

Czy w roli jurorki znów zobaczymy Elę Zapendowską?

