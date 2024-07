Nietypowe, czerwone kowbojki we wzory miała na sobie Anna Rusowicz. Artystka znana jest ze swojego zamiłowania do oryginalnych dodatków i niesztampowych stylizacji. Gwiazda często sięga po inspiracje stylem retro, odwołuje się do estetyki lat 60-tych i 70-tych. Mamy wrażenie, że obecny trend na styl boho bardzo przypadł artystce do gustu. Zobacz też: Żmuda-Trzebiatowska i Steczkowska w stylu boho na jednej imprezie. Która lepiej? [FOTO]

Reklama

Podczas krakowskiego koncertu "Razem mimo wszystko", który odbywał się w ramach Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, organizowanego przez Annę Dymną, Rusowicz pojawiła się w zwiewnej, letniej sukience o bardzo romantycznym fasonie. Gwiazda założyła do niej właśnie te oryginalne buty oraz inne dodatki w nieco sentymentalnym klimacie. My mamy mieszane uczucia, co do tej stylizacji, a wam jak się podoba?

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Ania Rusowicz - Życie jak bigbit