Edyta Zając i Jakub Rzeźniaczak na meczu

Ostatnio Edyta Zając zdziwiła trochę swoich fanów zdjęciem w nowej fryzurze. Na zdjęciu jawiła się jako krótkowłosa blondynka, ale na szczęście okazało się, że to peruka i modelka zostaje przy swoich ciemnych, długich włosach. Zobacz: Edyta Zając zmieniła fryzurę. Teraz stawia na grzywkę i blond

Niedawno wokół jej osoby zrobiło się trochę głośniej ze względu na związek z Jakubem Rzeźniczakiem. Para była ze sobą dość długo aż w końcu postanowiła się rozstać. Spekulowano nawet, że modelka spotyka się ze znanym aktorem, Aleksym Komorowskim. Ostatnio jednak fotoreporterzy przyłapali Zając i sportowca na meczu Legia Warszawa - Śląsk Wrocław, a zdjęcia przez nich zrobione mówią zupełnie co innego. Wygląda na to, że gwiazda i piłkarz postanowili do siebie wrócić, a na randce nie szczędzili sobie czułości. Nie zabrakło pocałunków i przytulania, a Rzeźniczak bardzo opiekował się swoją ukochaną.

Zobaczcie sami: