Już w sklepach debiutancka płyta gwiazdy programu "The Voice of Poland", Edyty Strzyckiej. To bardzo ambitna i pracowita wokalistka, którą wyróżnia oryginalne spostrzeganie muzyki, ciekawe teksty, ciepła i ciemna barwa głosu. Nie lubi naśladownictwa i szkolnego traktowania materiału dźwiękowego. Nie boi się nowości i eksperymentów muzycznych. Współpracowała z muzykami z całej Polski - komercyjnymi jak i niszowymi.

Debiutowała jako mała dziewczynka na wielu renomowanych festiwalach, uczęszczała do szkół muzycznych. Wokalistka interesuje się i analizuje wszystkie rodzaje muzyki. W roku 2008 obroniła tytuł magistra sztuki muzycznej pisząc obszerny wywód naukowy na temat związków panujących między muzyką poważną i jazzem. Pisze również własne piosenki, a muzyczną stylistykę w jakiej oscyluje nazywa z przekąsem EDIPOP. Jest również autorką tekstów, wspomaga artystów swoimi wokalizami. W lutym 2012 Edyta dołączyła do zaszczytnego grona artystów największej polskiej wytwórni Universal Music Polska. To właśnie pod jej skrzydłami wydała debiutancką płytę. Krążek promuje singiel „Nie chce już nic”. Album, jak mówi sama artystka, to odzwierciedlenie jej szerokich zainteresowań muzycznych. Znajdziecie na niej elementy dubstep’u, alternatywy, pop’u, rock’a, a nawet elementy muzyki symfonicznej. Serwis Afterparty.pl ma pryjemność być patronem medialnym krążka. Polecamy! A jako przedsmak pierwszy singiel promujący abum: