Edyta Olszówka nigdy nie miała szczęścia w miłości, co wielokrotnie podkreślała już w wielu wywiadach. Od momentu rozstania z Piotrem Machalicą aktorka nie była widywana na salonach z żadnym mężczyzną. Związek gwiazdorskiej pary miał swoje wzloty i upadki, jednak ostatecznie nie przetrwał próby czasu.

Olszówka w rozmowach z dziennikarzami podkreślała również, że przyzwyczaiła się do bycia singielką. Jednak nie chciałaby nigdy wylądować na bezludnej wyspie, gdyż pomimo iż uwielbia przebywać w pustym mieszkaniu i delektować się ciszą i spokojem, to równie mocno pragnie kontaktu z drugą osobą.

- Dla mnie to jest chyba kara za wszystko. Ja bardzo potrzebuję ludzi, drugiego człowieka i myślę, że człowiek sam w sobie jest i tak wystarczająco samotny. Więc takie dotarcie do tego drugiego, który też tutaj żyje z nami, to jest chyba coś dla mnie priorytetowego w życiu. Więc dla mnie bezludna wyspa jest przerażająca – powiedziała w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle gwiazda "Przepisu na życie".