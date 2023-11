Mateusz Damięcki przeżywa obecnie bardzo trudne chwile. To właśnie on kilka dni temu przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jego tata, Maciej Damięcki nie żyje. Mimo żałoby i bardzo trudnego czasu w życiu Mateusz Damięcki nagle postanowił odezwać się do fanów na swoim InstaStory. Miał im do przekazania coś bardzo ważnego.

Mateusz Damięcki zabrał głos po śmierci ojca

Wiadomość o śmierci Macieja Damięckiego pogrążyła w ogromnym smutku tysiące fanów. Informacja o jego odejściu przyszła nagle i do dziś nie zostały ujawnione przyczyny śmierci artysty. Wiadomo jedynie, że w przeszłości Maciej Damięcki dwa razy chorował na nowotwór - pierwszy raz jako dziecko. Wybitny aktor odszedł w wieku 79 lat.

Kilka dni po śmierci Macieja Damięckiego, jego syn Mateusz postanowił odezwać się do fanów. Aktor opublikował nagranie, na którym zaapelował do internautów, aby pamiętali o badaniach profilaktycznych.

Movember to listopad przez M. Dlaczego M? Ponieważ jest to pierwsza litera angielskiego słowa ,,moustache'', czyli ,,wąsy''. Wąsy w tym przypadku są atrybutem męskości, a nie ma większego i lepszego dowodu na męskość niż odpowiedzialność. W tym wypadku odpowiedzialność, to zdrowe życie, nie tylko dla siebie, ale również dla swojego otoczenia. Żeby być zdrowym, musimy się badać. Panowie, apeluję - ,,Badajcie się''. Movember to taki miesiąc, w którym możemy poświęcić ten czas na zadbanie o siebie. Bo pamiętajcie, nie ma stawki większej niż życie - powiedział na nagraniu Mateusz Damięcki.

Mateusz Damięcki doskonale wie, jak ważne są badania profilaktyczne - sam jakiś czas temu wykrył guzek na jądrze i postanowił od razu udać się do urologa. Lekarze na szczęście wykluczyli chorobę, jednak od tamtej pory aktor jeszcze chętniej angażuje się w akcje profilaktyczne.