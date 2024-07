Temat wiary i religii jest do tej pory jednym z najbardziej kontrowersyjnych w polskim show-biznesie. Nie raz zdarza się, że gwiazdy specjalnie prowokują niektóre z sytuacji i są później oskarżane o obrazę uczuć religijnych. Inne jednak poważniej podchodzą do tej kwestii i szczerze wyrażają swoją religijność publicznie. Do tego grona właśnie dołączyła Edyta Herbuś.

Reklama

Zobacz: Kożuchowska zachwycona datą kanonizacji papieża: W moje urodziny!

Na swoim Facebooku gwiazda życzyła swoim fanom miłej i rodzinnej niedzieli. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy nie fakt, że dodała do swojego wpisu zdjęcia Jezusa Chrystusa z trójką dzieci. Nie podejrzewaliśmy tancerki o taką gorliwość i bogobojność, ale mamy wrażenie, że nie jest to żadna prowokacja ze strony celebrytki.

Zobacz: Candy Girl z odezwą do katolików. Pokazała prowokujące zdjęcie

Herbuś na plaży:

Zobacz także