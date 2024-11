Obecnie na antenie TVP fani mogą obejrzeć 11. edycję "Rolnik szuka żony", ale niektórzy uczestnicy poprzedniej odsłony show wciąż nie dają o sobie zapomnieć. Mowa m.in. o Nicoli: uczestniczka show jest bardzo aktywna na Instagramie, a ostatnio wydała nawet swoją własną piosenkę. Teraz 23-latka opublikowała wpis, w którym pisze swoich uczuciach i nie tylko. Wiemy, o kogo chodzi!

Nicola z "Rolnika" późnym wieczorem zdecydowała się na odważne wyznanie. Jestem pod wrażeniem!

Nicola to uczestniczka 10. edycji miłosnego hitu TVP, która zabiegała o serce Darka i choć rolnik wybrał właśnie ją, to w finałowym odcinku wyszło na jaw, że ich drogi szybko się rozeszły. Uczestniczka show nie ukrywała tego, że rolnik mocno ją zranił, ale z czasem udało jej się pozbierać i teraz całkiem nieźle sobie radzi. Była wybranka Darka ma już całkiem spore grono odbiorców na Instagramie, które liczy już ponad 70 tysięcy osób. Ostatnio Nicola z "Rolnika" utarła nosa Darkowi i nie może odpędzić się od adoratorów, a to za sprawą nowej piosenki "DM", która ma już prawie 30 tysięcy odsłoń na YouTube. Nicola po udziale w show ma nadzieję, że rozwinie karierę muzyczną.

Uczestniczka show jest również bardzo aktywna na TikTok'u, na którym obserwuje ją ponad 40 tysięcy osób. Nicola uwielbia nagrywać muzyczne filmiki, a czasami nawet organizuje live'y, na których odpowiada na pytania internautów.

Na tym jednak nie koniec. Niespodziewanie na InstaStories Nicola z "Rolnik szuka żony" opublikowała zdjęcie swoje mamy, która niedawno obchodziła swoje 48. urodziny. Uczestniczka show nie ukrywa, że jest ona dla niej najważniejsza i postanowiła publicznie złożyć jej życzenia.

Dwa dni temu świętowaliśmy urodziny najważniejszej dla mnie osoby. Dziękuje za wszystko piękna duszo. Kocham Cię mamuś — napisała Nicola.

Trzeba przyznać, że Nicola wie, jak wydłużyć swoje "5 minut" w centrum zainteresowania i ma całkiem niezły pomysł na siebie. Ostatnio Nicola z "Rolnik szuka żony" przeszła spektakularną metamorfozę i zdecydowała się na mocne cięcie i przyciemnienie włosów. 23-latka wygląda obłędnie w nowym look'u i tego samego zdania są również internauci.

Jak wiadomo, Nicola przyjaźni się z Ewą z tej samej edycji, która zabiegała o serce Waldemara. Uczestniczka show również nagrywa piosenki, a jej ostatni utwór "Szanse" ma już prawie 40 wyświetleń na You Tubie. My trzymamy mocno kciuki za obie panie i życzymy im wielkiej kariery!

A wy, lubicie śledzić uczestników poprzednich edycji "Rolnik szuka żony" w mediach społecznościowych?

