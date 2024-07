Małgorzata Kożuchowska jako jedna z nielicznych gwiazd w Polsce może cieszyć się nienaganną opinią i wizerunkiem. Aktorka zawsze doskonale wygląda, jest wierna swoim wartościom i wspiera szczytne cele. Przypomnijmy: Stylowa Kożuchowska wspiera ekologiczne zakupy

Gwiazda jest też niezwykle religijna, z czego też nigdy nie robiła z tego tajemnicy. Często angażuje się w inicjatywy środowisk katolickich, a jej ojciec związany jest z Radiem Maryja, gdzie ma własną audycję (zobacz: Kożuchowska czyta Pismo Święte).

Niedawno ogłoszono długo oczekiwaną przez wszystkich katolików w Polsce datę kanonizacji papieża Jana Pawła II - będzie miała ona miejsce 27 kwietnia 2014 roku. Co ciekawe, tego same dnia urodziny obchodzi właśnie Małgorzata Kożuchowska. Aktorka również zauważyła zbieżność dat i zwróciła na to uwagę na swoim Facebooku, gdzie zamieściła zdjęcie Karola Wojtyły z komentarzem:

- Kanonizacja JPII 27 kwietnia! W moje urodziny...!

Myślicie, że swoje następne urodziny gwiazda spędzi właśnie w Rzymie, aby osobiście celebrować kanonizację polskiego papieża?

Kożuchowska o religii: Wiara jest zbawienna

Małgorzata Kożuchowska czytająca Pismo Święte: