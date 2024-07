Edyta Górniak na okładce "Flesza"! Gwiazda, która od ponad pół roku mieszka w Los Angeles, znalazła w USA nową miłość. Ostatnio wokalistka wrzuciła do sieci kilka zdjęć z pewnym przystojnym mężczyzną, który jest jej nowym ukochanym. Gwiazda nie ukrywa już nowej miłości, a jej fani są zadowoleni, że diwa znów jest szczęśliwa. Ostatnio o gwieździe było też głośno za sprawą plotek o jej udziale w show "The Voice Kids”. Czy przy okazji nagrań do programu, Edyta sprowadzi do Polski swojego nowego ukochanego? Kim jest William, z którym od niedawna się spotyka? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w nowym "Fleszu"! Co jeszcze w numerze?

Szczegóły wizyty Melanii Trump w Polsce, która spędziła dzień w Warszawie w towarzystwie Agaty Dudy. Jak wyglądała Pierwsza Dama USA? Czy zachwyciła stylizacją? Jej zdjęcia znajdziecie w nowym "Fleszu", który już od poniedziałku w sprzedaży!

Edyta Górniak na okładce "Flesza"

Gwiazda znów jest zakochana