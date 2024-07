Wielbiciele talentu Edyty Górniak nie mają ostatnio powodów do narzekań. Gwiazda wydała hitowy singiel, nagrała do niego aż dwa teledyski, a teraz regularnie koncertuje z Radiem Zet. W niedzielny wieczór pojawiła się na scenie w Koszalinie, gdzie dała mini-recital. Przypomnijmy: Górniak zachwyciła w Koszalinie. Spodobały jej się męskie stylizacje

Uważnych obserwatorów twórczości wokalistki z pewnością zastanowił repertuar, na który Edyta zdecydowała się tego wieczoru. Koncert rozpoczęła bowiem od utworu "Perfect Heart", który pochodzi z wydanej w 2012 roku płyty "MY". Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, iż w wielu wywiadach Górniak podkreślała, że piosenka to miłosny list do... Piotra Schramma. Związek pary nie przetrwał, ale być może to sygnał, że diwa wciąż myśli o byłym partnerze? Jedno jest pewne - zapewnień gwiazdy o rozstaniu w przyjaźni ciężko podważyć.

Oglądaliście występ Edyty w Koszalinie?

