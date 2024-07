Ostatnie miesiące w życiu Edyty Górniak to okres intensywnej pracy. Oprócz natłoku obowiązków związanych z promocją nowej płyty "My" i programem "Bitwa na głosy", również życie prywatne diwy obfituje w kolejne wydarzenia. Ostatnio magazyn "Party" doniósł o sprawie sądowej między Górniak a jej byłym mężem i menadżerem, Dariuszem Krupą. Powodem są nierozstrzygnięte kwestie majątkowe. Zobacz: Górniak walczy o miliony z byłym mężem

Zmęczenie daje się we znaki, więc Edyta postanowiła odpocząć i z bliskimi u boku udać się na dłuższe wakacje. Razem z Piotrem Schrammem i synem Allanem, diwa pod koniec marca wyjedzie na kilka dni do Szklarskiej Poręby. Będzie to krótki przystanek na błogie lenistwo przed większą wyprawą. W kwietniu cała trójka planuje aktywny wyjazd na narty do szwajcarskiego Saint Moritz.

