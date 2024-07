1 z 12

Wczoraj odbył się półfinał The Voice of Poland. Jedną z największych niespodzianek był występ Edyty Górniak, która premierowo zaprezentowała swój nowy singiel "Glow On". Diwa z tej okazji pojawiła się w dwóch stylizacjach - seksownym gorsecie, który kilka tygodni wcześniej miała na sobie Justyna Steczkowska w programie "Świat się kręci" i czarnych spodniach, które podkreśliły jej zgrabne nogi. Na scenie piękna artystka zaprezentowała się dodatkowo w bluzie i w słuchawkach.

Tak Edyta wyglądała w półfinale The Voice of Poland: