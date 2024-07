Edyta Górniak posiada niezaprzeczalnie najbardziej wyjątkowy wokal w Polsce. Umiejętnościami gwiazdy zachwycano się także na świecie, gdzie porównywano jej wokal do Mariah Carey czy Whitney Houston. Wiele wskazuje na to, że równie uzdolniony będzie syn Edyty, Allan. Przypomnijmy: Wow! Tak syn Górniak śpiewa angielską kolędę

Wokalistka znana jest też ze swojej niesłychanej wrażliwości, co również przekłada się na jej prywatne preferencje muzyczne. Zastanawialiście się kiedyś jakiej muzyki słucha Górniak? Okazuje się, że diva nie jest specjalną fanką twórczości innych artystów, gdyż jak sama twierdzi, bardzo szybko ją to nudzi. Istnieją jednak dźwięki, w których potrafi zasłuchiwać się godzinami.

Muzyka, która zostaje napisana przez człowieka, bardzo szybko mnie nudzi. Nie każda oczywiście, ale szybciej niż ptaki. Więc jeśli mi się zdarza nie spać, to albo dlatego, że słucham szumu morza i siedzę sobie na plaży do świtu, żeby spotkać się ze słońcem rano, albo pracuję. Nie zdarzyło mi się, żebym tańczyła do samego rana - wyznała w wywiadzie dla www.lifestyle.newseria.pl Edyta.