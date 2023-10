Gwiazda "Rolnik szuka żony" wystąpi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"? Zaskakująca odpowiedź

Jessica Miemiec pojawiła się w piątej odsłonie "Rolnik szuka żony" jako kandydatka rolnika Krzysztofa, i choć nie zdobyła jego serca, zyskała niemałą popularność w sieci. Jessica po udziale w hitowym programie TVP poszła za ciosem i pojawiała się w kolejnych. Teraz przyszedł czas na jeden z najbardziej kontrowersyjnych formatów w telewizji. Zobaczcie, gdzie zobaczymy Jessicę! Jessica z "Rolnik szuka żony" wystąpi w "Magii nagości" Jessica Miemiec po udziale w "Rolnik szuka żony" nie próżnowała i pojawiła się m.in. w "Shopping Queen" w Polsat Cafe. Teraz postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym programie - będzie to... "Magia nagości" w Zoom TV! To również randkowe show, z czymże kandydaci dobierają się w pary na podstawie nagich ciał. Wiecie, co to oznacza? Jessica na swoim Instagramie pokazała pierwsze zdjęcie z planu, jeszcze w ubraniach i zdradziła, kiedy emisja odcinka z jej udziałem. Zapraszam do oglądania 16.09.2022. Na zoom tv! MAGIA NAGOŚCI!! 23.00 Tylko 18+ - pisze Jessica. Zachęciła Was do oglądania? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jessica Miemiec (@jessicamiemiec359gmail.co) Jessica przeszła sporą metamorfozę od udziału w "Rolnik szuka żony", gdzie zaprezentowała się w czarnych włosach. Dziś jest blondynką, a jeszcze wcześniej miała... różowe włosy. Jak myślicie, czy po udziale w "Magii nagości" zrobi w końcu karierę? A może znajdzie miłość swojego życia? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna i Grzegorz Bardowscy odebrali dom....