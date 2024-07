1 z 9

Edyta Górniak jest jedną z gwiazd, które regularnie koncertują tego lata z Radiem Zet. Artystka pojawiła się wczoraj w Uniejowie, aby zaprezentować się przed tamtejszą publicznością i tradycyjnie już zadbała o to, aby zaśpiewać i wyglądać perfekcyjnie. Wokalistka zaśpiewała oczywiście "Your High", które pretenduje do bycia hitem lata, a jeśli chodzi o stylizację to po raz kolejny Edyta wyeksponowała swoje bardzo zgrabne nogi. Skórzana mini sprawiła jej wprawdzie kilka trudności podczas samego występu, ale Górniak wybrnęła z nich z klasą.

Pasuje jej taki styl? Więcej zdjęć Edyty z Uniejowa poniżej: