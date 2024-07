W Gdańsku, na Placu Zebrań Ludowych, odbył się koncert "Pokolenia wolności" z okazji rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów. Motywem przewodnim koncertu, który zainaugurował trzydniowe obchody Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku, była wolność. Na imprezie Polsatu jedną z gwiazd była Doda. Zobaczcie zdjęcia i występ artystki.

Doda zaśpiewała "Polską madonnę" Maryli Rodowicz

W ostatnim czasie żaden telewizyjny koncert bądź festiwal nie może odbyć się bez Dody. Pod koniec maja mogliśmy ją oglądać w podwójnej roli podczas Polsat SuperHit Festiwali w Sopocie - nie tylko zaśpiewała, ale również poprowadziła jeden z koncertów.

Nie inaczej było podczas koncertu zorganizowanego przez Polsat - "Pokolenia wolności" w Gdańsku. Na scenie nie mogło zabraknąć Dody!

Doda wykonała wielki przebój Maryli Rodowicz - "Polska madonna" (tekst Agnieszki Osieckiej) i wzruszyła zgromadzoną w Gdańsku publiczność, która nagrodziła ją gromkimi oklaskami.

Dziękuje Gdańsk za cudowne przyjęcie ????????????‼️❤️jak Wam się podobała Polska madonna? - zapytała fanów na Instagramie.

Poniżej - występ, który już jest na YouTubie. Jak oceniają go fani? Są oczywiście zachwyceni:

Ciary! Łzy wzruszenia i emocje jakich nie da się opisać! Dziękujemy za piękny wykon! Głos jak dzwon i wrażliwość ❤️ jak zwykle tłum oszalał jak weszłaś na scenę ❤️

Zaśpiewałaś i wyglądałaś obłędnie!

Przepiękne i wręcz magiczne wykonanie ???? czekamy na więcej tego potężnego wokalu!

Tego wieczoru Doda była prawdziwą "Lady in Red"! Już kilka dni temu na Instagramie zapowiedziała, że jej kreacja na koncercie Polsatu to "będzie prawdziwy szał". I chyba nikt nie ma wątpliwości, że dotrzymała słowa. Suknia ozdobiona czerwonymi różami to projekt marki La Metamorphose. Jak Wam się podoba?

Ale to nie koniec telewizyjnych występów Dody! Już na początku czerwca zobaczymy ją na festiwalu w Opolu w TVP, a 30 czerwca na "Disco pod Gwiazdami" w Białymstoku (Polsat). Czekacie na kolejne koncerty z udziałem królowej?

