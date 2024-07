Już jutro do kiosków trafi nowy numer "Party". Tym razem na okładce magazynu znalazła się Edyta Górniak. Gwiazda jest ostatnio pod obstrzałem mediów po tym, jak skrytykowała umiejętności wokalne Kory. Tabloidy donosiły też, że praca z nią na planie The Voice należy rzekomo do niezwykle trudnych. Tylko w "Party" dowiemy się, kto wspiera ją w tych trudnych chwilach i która przyjaźń przerodziła się w nieoczekiwane uczucie.

Co jeszcze w numerze? Małgorzata Kożuchowska w ekspresowym tempie wraca do formy po porodzie. Gazety spekulowały, że aktorka mogła liczyć na królewskie warunki w szpitalu, w którym przyszło na świat jej dziecko i miała wymaganie gwiazdorskie wymagania. Jak było naprawdę? Magazyn postanowił bliżej przyjrzeć się tej historii.

Nowy numer "Party" w sprzedaży już od jutra za 1,99 zł.

