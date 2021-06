Edyta Górniak i Rafał Brzozowski na okładce "Party"! Są jednak razem?! 

"Party" to nie tylko gwiazdy, które znamy od kilku lub nawet kilkunastu lat, takie jak: Anna Lewandowska , Małgorzata Rozenek-Majdan, Edyta Górniak czy Doda. Do grona naszych czołowych gwiazd dołączają młodzi influencerzy, którzy swoją karierę rozkręcają głównie w internecie - stąd... "Party Young"! W ostatnim czasie zorganizowaliśmy na naszej stronie Party.pl drugą edycję wielkiego plebiscytu na "Gwiazdę Party Young", w którym oddaliście 1 800 000 głosów! Tak, zgadza się, to prawie 2 miliony głosów! Zobacz także: "Party": Klara Lewandowska jest zazdrosna o Laurę? Ania Lewandowska udzieliła pierwszej wypowiedzi dla mediów od narodzin Laury! W pierwszej trójce znaleźli się Lexy Chaplin, Friz i Roksana Węgiel . Kto zajął które miejsce? Jak udało im się trafić na sam szczyt? Jak te młode gwiazdy chcą pokierować swoimi karierami? Wszystkiego dowiecie się, kupując najnowszy numer "Party". Polecamy przede wszystkim wielki wywiad z Lexy Chaplin! Ten superdodatek znajduje się na odwrocie magazynu "Party". Szukajcie nas w sklepach już od poniedziałku, 1 czerwca. Pamiętajcie! Dodatek "Party Young" znajduje się na odwrocie magazynu "Party" z Anną i Robertem Lewandowskimi na okładce. Szukajcie tej okładki w sklepach. To właśnie na jej odwrocie znajduje się superdodatek "Party Young".