Dziś transmitowany był kolejny odcinek muzycznego show "The Voice of Poland" i znów nie brakowało emocji. W zeszłym tygodniu zmysły jurorów rozpalił jeden z wokalistów, Bartosz Kuśmierczyk. Przypomnijmy: Pierwsze łzy Górniak w "The Voice": Poczułam tatę

Dziś było podobnie - tym razem do tańca porwała wszystkich Beata Orbik. Młoda wokalistka zaskoczyła wszystkich swoim wykonaniem słynnego przeboju "Killing Me Softly with His Song" - niemal natychmiast z miejsca ruszyła do niej Maria Sadowska, a Edyta Górniak zdjęła buty i zaczęła seksownie tańczyć na bosaka, rytmicznie poruszając biodrami.

Dużo emocji wywołał też występ sióstr Hybiak - Kasi i Małgosi, które brawurowo zaśpiewały hit Alicii Keys - Girl on Fire. Co ciekawe, jedna z sióstr uległa kiedyś wypadkowi, przez który częściowo utraciła słuch, ale nie wpłynęło to jak widać negatywnie na jej fantastyczne możliwości wokalne.

Po raz kolejny w "The Voice" nie zabrakło fantastycznych głosów, emocjonujących reakcji i odrobiny szaleństwa. Oglądaliście dzisiejszy odcinek?

