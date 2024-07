Kilka dni temu Kinga Rusin w rozmowie z jednym z tabloidów przypomniała kulisy jej konfliktu z Edytą Górniak. Prowadząca Dzień Dobry TVN stwierdziła, że Górniak "brakuje dystansu".

Piosenkarka postanowiła odpowiedzieć prezenterce stacji TVN. Na łamach Faktu Górniak zapewnia, że już nigdy nie udzieli wywiadu Rusin, która według niej była nieprzygotowana do rozmowy. Przy okazji, Edyta zachwyca się Magdą Mołek u której była ostatnio gościem w programie "W roli głównej".

- Myślę, że zawsze tak jest, jak dziennikarz jest nieprzygotowany i nie wie, jak wybrnąć. No i coś tam kombinuje. Najlepiej wtedy zwalić na gościa. Nie każdy ma honor przyjąć na siebie winę za to, że się nie przygotował i nie pamięta, z jakiej okoliczności była wizyta gościa. Może Kinga Rusin ma za dużo pracy, może jest rozproszona, może ma za małe przygotowanie dziennikarskie... Z pewnością to był ostatni czas poświęcony przeze mnie dla tej osoby. Na szczęście TVN ma innych fantastycznych dziennikarzy. Niedawno odbyła się moja rozmowa z Magdą Mołek i to była zupełnie inna klasa rozmowy - stwierdziła artystka.