Edyta Górniak na polskich preselekcjach do Eurowizji 2016, które odbędą się 5 marca w TVP 1, zaśpiewa piosenkę "Grateful". Diwa wrzuciła właśnie na Instagrama krótkie wideo, na którym widzimy jak w hotelowym pokoju w słuchawkach na uszach dopracowuje fragment piosenki.

Reklama

Zaraz wyrzucą nas z tego hotelu - mówi na nagraniu Edyta Górniak.

Jak widać, Górniak przeznacza każdą wolną chwilę na pracę nad swoim występem. To dla piosenkarki duże wyzwanie, żeby na preselekcjach wypaść jak najlepiej. Tym bardziej, że konkurencja jest duża. Mówi się, że główną rywalką Górniak w tym roku może okazać się Margaret ze swoim przebojem "Cool Me Down".

Przypomnijmy, 22 lata temu Edyta Górniak zajęła drugie miejsce w konkursie Eurowizji z piosenką "To nie ja". Myślicie, że diwa ze swoim utworem "Grateful" ma szansę podbić serca najpierw polskiej publiczności, a następnie wygra Eurowizję, która w tym roku odbędzie się w Sztokholmie?

Zobacz także

Reklama

Edyta Górniak wygra Eurowizję z piosenką "Grateful"?